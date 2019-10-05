1 milyon liranın sahibi oldu

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1 milyon liralık final sorusuna doğru cevabı verdi

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında bir ilk yaşandı! Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonunda Arda Ayten bir milyon TL değerindeki final sorusuna doğru cevap verdi.

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Kim Milyoner Olmak İster’in 5 Ekim Cumartesi günü yayınlanan yeni sezonunda tarihi an yaşandı. Genç yarışmacı Arda Ayten, 1 milyon TL değerindeki sorunun cevabını bulmak için soğuk terler döktü. Final sorusu İstiklal Marşı’ndan geldi. Bir saatten fazla düşünen Arda Ayten İstiklal Marşı’nın satırlarını defalarca tekrar etti.  Ayten “On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?” sorusuna “Toprak” yanıtını vererek bir milyon TL’nin sahibi oldu.

KENAN İMİRZALIOĞLU 1 MİLYON TL VEREREK BAŞLADI

Kenan İmirzalıoğlu yeni sezonda Kim Milyoner Olmak İster sunuculuğunun sahibi oldu. İmirzalıoğlu, sunuculuğunu yaptığı ilk bölüme 1 milyon TL vererek başladı.

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