1 milyon TL ödüllü girişimcilik kampı başladı

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) öncülüğünde 8. kez düzenlenen 'İnovasyonda Kadın Programı'na katılmaya hak kazanan kadın girişimciler belli oldu. 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Girişimcilik Kampına iki ayrı kategoride 31 kadın girişimci katılacak. Program kapsamında kadınlara kamp boyunca eğitimler verilecek.

KAMPTA GİRİŞİMCİ KADINLARA VERİLEN DESTEKLER

İnovasyonda Kadın Kampında her sene girişimcilere, açık ofis ve prototipleme atölyesini ücretsiz kullanım, girişimcilerle tecrübe paylaşımı ve yatırım fonlarına erişim imkânı sağlanıyor. Ulusal ve uluslararası projelere başvuru mentörlüğü ile dijital gazetelerde fotoğraf/video tanıtım olanaklarının da tanınacağı kamp süresince finans, satış, pazarlama, müşteri yönetimi uygulamalarına ücretsiz erişim hakkı sağlanıyor.

6 GİRİŞİMCİYE 1 MİLYON TL ÖDÜL

Kamp sonunda hakem heyetinin değerlendirmeleri sonunda seçilen 6 başarılı girişimci adayına bir yıl içinde belirtilen şartları sağlaması durumunda toplamda 1 milyon TL para ödülü verilecek.

Fikir aşaması ve ön kuluçka kategorisi

Finalist Ödülleri:

Birincilik Ödülü: 225 bin TL

İkincilik Ödülü: 175 bin TL

Üçüncülük Ödülü: 100 bin TL

Birinciye Ayrıca Uluslararası Önemli Girişimcilik Etkinliklerinden Birine Katılım Desteği (Web Summit, Slush, CES vb.)

Kuluçka kategorisi;

Finalist Ödülleri:

Birincilik ödülü: 225 bin TL

İkincilik ödülü: 175 bin TL

Üçüncülük ödülü: 100 bin TL

Birinciye ayrıca uluslararası önemli girişimcilik etkinliklerinden birine (Web Summit, Slush, CES vb.) katılım desteği de verilecek.

Girişimcilere ayrıca proje çalışmaları için ilk 1 yıl, ofis ve atölye desteğinde bulunulacak.

İNOVASYONDA KADIN PROGRAMI SAYESİNDE BUGÜNE KADAR 16 KADIN KENDİ ŞİRKETİNİ KURDU

2015 yılından bu yana devam eden İnovasyonda Kadın Programı'na şimdiye kadar 2 binin üstünde kadın girişimci başvurdu. 200'den fazla kadın girişimci inovasyon kampına katıldı. Kamplar sonunda finale kalarak ödül ve sertifika alan 36 kadın girişimciden 16'sı kendi şirketini kurdu ve 6'sı yatırım aldı. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüller kazandı ve farklı sektörlerde önemli başarılara imza attı.