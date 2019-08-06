29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5609
  • 6,1798
  • 258.468
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

1 milyon TL'lik borcu yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı

ANTALYA'da sokakta T.Ö.'nün silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitiren müteahhit Fatih Mehmet Şirazi'nin (51), 1 milyon TL'lik borcu yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2080 Sokak'ta meydana geldi. Müteahhitlik yapan Fatih Mehmet Şirazi, evden çıktıktan sonra yanına yaklaşan T.Ö.'nün tabancalı saldırısına uğradı. Göğüs bölgesine iki kurşun isabet eden Şirazi, çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. Burada müdahale edilen Şirazi kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi T.Ö. ise uzaklaştı. Olay sonrası soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi otomobiliyle kaçmak isterken, yakaladı. Gözaltına alınan T.Ö., emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şirazi'nin cansız bedeni, otopsinin ardından Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
 
Polisteki ifadesinde cinayeti 1 milyon TL'lik alacağı yüzünden işlediğini öne süren T.Ö., "Daha önceden ortaklık yapmıştık. Bu ortaklığımız sırasında kendisinden 1 milyon lira alacağım vardı. Kendisinden defalarca istememe rağmen vermedi. Ben de olay günü takip edip, vurdum" diye konuştu. T.Ö'nün, ifadesinin ardından adliye sevk edileceği belirtildi.
 

Camide uzanma numarası yaptı: Telefonu böyle çaldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ruhani: İran'la savaş tüm savaşların anasıdır

Ruhani: İran'la savaş tüm savaşların anasıdır

'Eşim beni esir aldı' dedi... Dakikalar sonrası vahşet!

'Eşim beni esir aldı' dedi... Dakikalar sonrası vahşet!

YKS 2019 tercih sonuçları açıklandı!

YKS 2019 tercih sonuçları açıklandı!

2 günde rekor talep... Bakan Albayrak'tan ilk açıklama geldi

2 günde rekor talep... Bakan Albayrak'tan ilk açıklama geldi

'Türkiye ile ilişkileri ilerletmek için olağanüstü fırsatlar var'

'Türkiye ile ilişkileri ilerletmek için olağanüstü fırsatlar var'

9 yıldır tarlasına yazıyor: Görenler, şaşırıyor, hikayesini merak ediyor

9 yıldır tarlasına yazıyor: Görenler, şaşırıyor, hikayesini merak ediyor

'Hindistan'a karşı Pakistan-Çin ekseni güçlenebilir'

'Hindistan'a karşı Pakistan-Çin ekseni güçlenebilir'

Cumhurbaşkanlığı düğmeye bastı: Özel yazılımla takip edilecek

Cumhurbaşkanlığı düğmeye bastı: Özel yazılımla takip edilecek
 

POPÜLER HABERLER

Şişli´de güpegündüz dehşet: Onlarca kişinin önünde bıçaklayıp kaçtı

Şişli´de güpegündüz dehşet: Onlarca kişinin önünde bıçaklayıp kaçtı

Sır gibi saklanıyordu: Ve ilk uçuşunu yaptı

Sır gibi saklanıyordu: Ve ilk uçuşunu yaptı

Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 74. yılı

Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 74. yılı

Kira vermekten bıktı! 350 liraya kendi evini yaptı

Kira vermekten bıktı! 350 liraya kendi evini yaptı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA