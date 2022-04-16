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1 milyonluk vurguna polis engeli

Çanakkale'de telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp bir vatandaşın paralarını ve ziynet eşyalarını alan, başka bir kişiyi de dolandırmaya çalışan 4 zanlı yakalandı. Çanakkale polisi çalışmalar sonunda 1 milyon 90 bin lirayı telefon dolandırıcılarından kurtardı.

AA16 Nisan 2022 Cumartesi 16:38 - Güncelleme: 16 Nisan 2022 Cumartesi 16:38
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N.Ö. (52) isimli kadını arayıp telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler, çeşitli yalanlarla 500 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını alıp bankadaki 290 bin lirasını da kendi hesaplarına havale ettirdi. N.Ö, dolandırıldığını fark etmesinin ardından polise şikayette bulundu.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri teknik takip sonucu operasyon düzenleyerek şüphelilerden Mehmet K. (47) ve Ersin K'yi (36) Çanakkale'de, Fuat D. (45) ve Şakir G'yi (33) ise Tekirdağ'da gözaltına aldı.

N.Ö'nün şüphelilere para gönderdiği hesaba bloke konuldu, altınlar ise şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ele geçirildi.

Ayrıca, zanlıların Çanakkale'de 81 yaşındaki bir kişiyi de aynı yöntemle 300 bin lira dolandırması engellendi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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