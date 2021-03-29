İSTANBUL 13°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mart 2021 Pazartesi / 16 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1523
  • EURO
    9,6179
  • ALTIN
    451.784
  • BIST100
    1383.74
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 1 Nisan itibarıyla başlıyor! Kardeş ülkeye seyahat için kimlik yeterli olacak
Güncel

1 Nisan itibarıyla başlıyor! Kardeş ülkeye seyahat için kimlik yeterli olacak

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Azerbaycan vatandaşlarının, 1 Nisan itibarıyla karşılıklı olarak yeni tip kimlik kartı ile seyahat edebileceğini duyurdu.

DHA29 Mart 2021 Pazartesi 11:22 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 11:22
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 10 Aralık 2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti hükümeti arasında Bakü'de imzalanan Kimlikle Seyahat Protokolü'nün iç onay sürecinin her iki ülke bakımından sonuçlandığı belirtilerek, "Söz konusu protokol, 1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir. Böylelikle iki ülke vatandaşları, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki doğrudan seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan, yalnızca yeni tip kimlik kartı ibraz ederek yapabileceklerdir. Can Azerbaycan'la 1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla hayata geçecek yeni düzenleme, ülkelerimiz arasındaki 'iki devlet, tek millet' söyleminde ifade bulan güçlü kardeşlik bağlarını daha da pekiştirecektir" denildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.