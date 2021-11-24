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Güncel

1 Ocak'tan itibaren tutuklamaya itiraza asliye ceza mahkemesi hakimleri bakacak

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tutuklamaya itiraza asliye ceza mahkemesi hakimleri bakacak

24 Kasım 2021 Çarşamba 10:34 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 10:34
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