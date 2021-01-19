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1 örgüt mensubu daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'İkna çalışması sonucu, 1 örgüt mensubu daha teslim oldu.' denildi.

DHA19 Ocak 2021 Salı 18:41 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 18:56
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 İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu PKK/KCK'dan kaçan 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. 2013 yılında örgüte katıldığı tespit edilen örgüt mensubunun son olarak Irak'ta faaliyet yürüttüğü belirlendi" denildi.

2021 yılında sadece ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak Türkiye'ye teslim olan teröristlerin sayının 10'a yükseldiği belirtildi.

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