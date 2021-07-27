1 terör örgütü mensubu daha Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu

27 Temmuz 2021 Salı 11:19 - Güncelleme: 27 Temmuz 2021 Salı 11:19

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.