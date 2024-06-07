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  • 1 ton 50 kiloluk ‘Baron' bakın ne kadar alıı buldu
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1 ton 50 kiloluk ‘Baron' bakın ne kadar alıı buldu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan Doğançay kurban pazarında, Kurban Bayramı hareketliliği arttı. Ağırlığı 1 ton 50 kilogramı bulan ‘Baron' isimli dana 215 bin TL'den satılırken, satıcılar artan fiyatlardan dolayı pazarlık konusunda zorluk yaşadıklarını belirtti.

IHA7 Haziran 2024 Cuma 10:02 - Güncelleme:
1 ton 50 kiloluk ‘Baron' bakın ne kadar alıı buldu
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Kurban Bayramına az bir süre kala İzmir'deki kurban pazarlarında da hareketlilik yaşanıyor. Bayraklı ilçesinde bulunan Doğançay kurban pazarında ise kurbanlıkların satışı sürüyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar alıcılarını beklerken, pazarda küçükbaş hayvanlar 15 ile 20 bin lira, büyükbaş hayvanlar ise cinsine göre ortalama 100 ila 215 bin lira arasında alıcı buluyor.

1 TON 50 KİLOGRAMLIK 'BARON' 215 BİN TL'YE SATILDI

Doğançay hayvan pazarında en dikkat çeken hayvan ise 'Baron' oldu. Ağrıdan getirilen ve pazarın en büyüğü olan 1 tonluk dana 215 bin TL'ye satıldı. Dananın sahibi Engin Peker (32), "Pazarın en pahalı hayvanı bizde. Maalesef ucuza verdik. Bu kendi evimizin buzağısıdır" dedi. Hayvanların daha yüksek fiyata satılması gerektiğini savunan Peker, "Biz kar etmiş gibi gözüküyoruz; ama aslında maliyetine satıyoruz." diye belirtti.

KURBANLIK ALACAKLARA UYARI

Bir diğer hayvan satıcısı İzzet Savaş (56) ise kurban tercih edilirken dikkat edilmesi gereken durumlara dikkat çekti. Savaş, "Düvelerin gebe olmaması gerekiyor. İki yaşını geçip dişi kapak açması lazım. Erkeklerde de aynı durumlar geçerli dişilerde de. Gözü, ayağı, her yerinin sağlam olması lazım. Boynu kırık olsa, ayağı sakat olsa bu kurban olmaz. Toplumumuzda buna dikkat eden çok kişi yok" ifadelerine yer verdi.

  • kurban pazarı
  • fiyat artışı
  • pazarlık zorluğu

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