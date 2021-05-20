1 ton 750 kilo inci kefali ele geçirildi

DHA 20 Mayıs 2021 Perşembe 09:19 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 09:19

Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan- 15 Temmuz arasında üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda; Tarım Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, jandarma ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri denetimlerine devam ediyor. Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin Bendimahi Çayı'ndaki Dürükkaş Mahallesi mevkiinde yaptığı denetimlerde kaçak avlanan 20 çuval dolusu 1 ton 750 kilo ölü inci kefali ele geçirildi. Balıklar, ekipler tarafından imha edildi.