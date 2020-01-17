IHA 17.01.2020 13:59 - Güncelleme: 17.01.2020 13:59

Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi’nde denetim yapan Velimeşe Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi (JASAT), mahallede kaçak tütün satışı yaptığı tespit edilen 4 iş yerine eş zamanlı baskınlar düzenleyerek arama yaptı. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 70 bin TL olan yaklaşık 1 ton kaçak tütün ve makaronlar ele geçirildi. Kaçak tütünlere el koyan jandarma ekipleri işletme sahiplerini de işlem yapmak üzere Velimeşe Jandarma Karakoluna götürdü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme ve soruşturmalar sürdürülüyor.