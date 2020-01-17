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Ergene’de 1 ton kaçak tütün ele geçirildi

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde kaçak tütün ve sigara satışı yapıldığı tespit edilen yerlere operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 4 ayrı işletmede yaklaşık 1 ton kaçak tütün ve makaron ele geçirdi.

IHA17.01.2020  13:59 - Güncelleme: 17.01.2020  13:59

Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi’nde denetim yapan Velimeşe Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi (JASAT), mahallede kaçak tütün satışı yaptığı tespit edilen 4 iş yerine eş zamanlı baskınlar düzenleyerek arama yaptı. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 70 bin TL olan yaklaşık 1 ton kaçak tütün ve makaronlar ele geçirildi. Kaçak tütünlere el koyan jandarma ekipleri işletme sahiplerini de işlem yapmak üzere Velimeşe Jandarma Karakoluna götürdü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme ve soruşturmalar sürdürülüyor.

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