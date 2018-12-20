1 ton patlayıcıyla rekora hazırlanıyor

Dünya genelinde çok sayıda ülkede inşa ettikleri ihtişamlı yapılarla adından söz ettiren Türk firmaları, yıktıkları binalarla da adlarını duyurmaya başladı.

Doğal gaz boru hattı yapımı için 2012 yılında Konya'da bin 800 metre uzunluğundaki hattı patlatarak "dünyanın en uzun patlatması" rekorunu kıran, Osmangazi Köprüsü'nün ayakları için denizin 26 metre altında patlatma yaparak tarihe geçen patlatma uzmanı Mehmet Güler, geçen yıl Irak'ın Süleymaniye kentinde 40 metre yüksekliğindeki 64 silo ve 55 metre yüksekliğindeki un fabrikasından oluşan dev yapıyı patlatarak uluslararası belgesellere konu oldu.

Ünü dünyada yayılan Mehmet Güler, son olarak Ürdün'den gelen teklif üzerine Akabe kentinde 9 metre çap ve 45 metre yükseklikteki 75 adet silo ve bitişiğindeki 55 metre yükseklikteki kule binasının yıkım işini aldı.

Toplam 200 bin ton buğday depolama kapasitesine sahip dev yapıyı tek seferde patlatarak "yerle bir etme" taahhüdü veren şirket, binadaki hazırlık çalışmalarını tamamladı.

"Yıkılma garantisi veriyoruz"

Ege Nitro şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binayı sorunsuz şekilde yıkabilmek için hassas hesaplamaların yapıldığını, dinamit kapsüllerinin yerleştirilmesi için binaya 9 bin 535 delik açıldığını ifade etti.

Binanın yıkılması için 1 ton patlayıcı kullanılacağını, bunun dünyada bina yıkımı için kullanılan en büyük miktar olduğunu ifade eden Güler, şu değerlendirmede bulundu:

"Patlayıcılar Ürdün devleti tarafından tedarik ediliyor. Akabe Limanı'na yanaşacak gemiden gelecek patlayıcıları açtığımız deliklere yerleştireceğiz. Patlatma için yılın son haftasını planladık. Ancak yıkım sonucu oluşacak toz bulutunun kent üzerine dağılmaması için rüzgarın kuzeyden esmesi ve Akabe Limanı'nda gemi hareketliliğinin olmaması gerekiyor. Kral 2. Abdullah'ın manyetoya basacağı patlatma, dünyada en fazla patlayıcının kullanıldığı bina yıkım projesi olacak.

Dünyada daha önce bundan daha büyük yapılar yıkıldı. Örneğin ABD'de bir futbol sahasının patlatılması en büyüklerden birisidir. Ancak 1 ton patlayıcının kullanıldığı ilk patlatma projesi bu olacak. Başarılı olursak bu anlamda bir rekora imza atacağız."

Benzer projelerde tercih edilmelerinin nedeninin firmalara yıkım garantisi vermelerinden kaynaklandığını, rakiplerinin bu garantiyi veremediğini dile getiren Güler, her bir proje için Ar-Ge çalışması yürüttüklerini, uzun test süreçleri ve mühendislik hesaplamalarının ardından taahhüt verdiklerini sözlerine ekledi.