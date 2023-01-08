1. Uluslararası Evlat Nöbeti Kongresi üyeleri HDP'yi protesto etti

Nevşehir'de dün toplanan kongrenin üyeleri, HDP Genel Merkezi önünde bir araya geldi.

Kongre Kurulu Başkanı ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, burada bir grup Diyarbakır annesiyle birlikte yaptığı açıklamada, "Nevşehir'den tüm annelerle beraber Diyarbakır annelerinin sesi olmak için toplandıklarını" belirtti.

Diyarbakır annelerinin haklı direncini tüm dünyaya duyurmak için Nevşehir'de kongre yaptıklarını anlatan Açıkgöz, "HDP'nin PKK terör örgütünün sözcülüğünü ve yandaşlığını bir an önce bitirmesini, Diyarbakır annelerinin sesine kulak vermesini istediklerini" ifade etti.

"Milletin çocuklarının karanlığa, kirli amaca götürülmelerini şiddetle kınadıklarını" dile getiren Açıkgöz, şöyle konuştu:

"Nevşehirli annelerimizle beraber, 85 milyonla bir olup terör örgütünü bitirmek için buradayız. Şunu da biliyoruz ki bu milletin alın teri ile kazandığı paraların terör örgütlerine peşkeş çekilmesine, çocuklarımızın dağda cinsel istismar edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Bunun da mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğiz. Biliyoruz ki HDP binaları istasyon oluyor, çocukların dağa kaçırılması için merkez oluyor. İşte onun sonlandırılması için biz buradayız, mücadeleye devam edeceğiz."

- "DİYARBAKIR ANNELERİNİN HİKAYELERİ DİNLENİLMELİ"



Kongrenin Koordinatörü Prof. Dr. Adem Palabıyık ise "Teröre ve terörizme destek vermediğini iddia eden partilere çağrıda bulunuyoruz" ifadesini kullanarak, terör ve terörizmle mücadeleye destek olmak isteyenlerin Diyarbakır annelerinin hikayelerini dinlemeleri gerektiğini belirtti.

Palabıyık, kongrede hazırlanan taslak metne ilişkin bilgiler verdi, daha sonra bilimsel ve akademik nitelik kazandırılacak metnin, Avrupa kurum ve kuruluşlarına iletileceğini söyledi.