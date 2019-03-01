1. Uluslararası Kamu İç Denetim Konferansı gerçekleştirildi

Kamu İç Denetçileri Derneği (KİDDER), İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK) ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) işbirliği ile düzenlenen, “DEĞİŞEN DÜNYADA DÖNÜŞEN DENETİM 4D” temalı ‘’1. ULUSLARARASI KAMU İÇ DENETİM KONFERANSI’’ 27 Şubat 2019 tarihinde Orman Genel Müdürlüğü Konferans salonunda, Avrupa Komisyonu İç Denetim Genel Müdürü ve Genel Müdürlük yöneticileri, Sayıştay Başkanlığı, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, çeşitli kurumların Genel Müdürleri, yabancı misyon temsilcileri, kamu kurumlarının Strateji Geliştirme Başkanları, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen İç Denetçilerin katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

Konferans; Kamu İç Denetçileri Derneği Başkanı Sayın Bahadır TOPAL, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Başkanı Sayın İbrahim Murat ÇAĞLAR, İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanı Sayın İlhan HATİPOĞLU, Avrupa Komisyonu İç Denetim Genel Müdürü Sayın Manfred KRAFF ve Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk KAYMAKÇI tarafından yapılan açılış konuşmaları ile başlamıştır.

Kamu İç Denetçileri Derneği Başkanı Sayın Bahadır TOPAL, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Başkanı Sayın İbrahim Murat ÇAĞLAR, İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanı Sayın İlhan HATİPOĞLU, Türkiye’nin AB uyum yasaları ile birlikte sorumluluklarını yerine getirdiğini, AB uyum düzenlemelerinden iç denetim ve iç kontrolün 32. Faslın bir gereği olarak ülkemizde 2003 yılında çıkarılan 5018 sayılı Kanunla birlikte hayata geçtiğini, Kanunun 2006 yılındaki yürürlük maddeleri ile birlikte iç denetimin kamu idarelerinde yerini aldığını, Türkiye genelinde 227 kamu idaresinde 900’e yakın iç denetçinin görev yaptığını,

İç Denetimin Asya, Avrupa, Afrika, Amerika, Avustralya yani dünyanın her yerinde aynı mesleki dili kullanan, bölgesel ve ülkesel bazda kültürel bir değişikliğe yol açmaksızın aynı çıktılara ulaşılan sistemli, yol gösterici ve çözüm odaklı bir denetim sistemi olduğu ve 1941 yılından bugüne kadar bütün dünyada benimsenen ve gün geçtikçe gelişen yeni sistemlere anında adapte olan, önleyici hekimlik gibi idarelere bilgi veren bir yapı olduğunu, uluslararası standartların bu mesleği yapan herkesi kapsadığını, ancak ülkelerin veya bölgelerin kültürel ihtiyaçlarına göre yine çerçeve standartlarla uyumlu kendi ihtiyaçlarına göre de bu standartları geliştirdiğini belirtmişler ve örnek olarak Türkiye’nin 2009 yılında Kamu İç Denetim ve Kamu İç Kontrol Standartlarını hayata geçirdiğini belirtmişlerdir.

Avrupa Komisyonu İç Denetim Genel Müdürü Manfred KRAFF ise, İç Denetimin yönetimin gözü kulağı olduğunu, Avrupa Komisyonu bünyesinde görev yapan tüm Genel Müdürlüklerin İç Denetçilerce denetlendiğini ve Avrupa Komisyonu Başkanına işlerin sağlıklı yürüyüp yürümediği veya faaliyetlerde daha etkin yapılabilecek önerilerle raporlama yaptığını belirtmek suretiyle iç denetimin Dünyada ve Avrupa’daki öneminden ve iç denetimin evrensel dili ile birlikte Türkiye’nin de bu dili konuşuyor olmasının öneminden ve yine Türkiye’nin iç denetim ve iç kontrol alanındaki iyi uygulamalarından duyduğu memnuniyetten bahsetmişlerdir.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanlığı Başkanı Sayın Faruk KAYMAKÇI Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyelik müzakerelerinde önemli bir unsurun dünya genelinde kabul gören standartlarla faaliyet gösteren meslek grupları olduğunu dile getirmiş ve bu Konferansla da Türkiye’de kamu kurumlarında dünya standartlarında denetim yapan ülkemiz profesyonellerinin olduğunu dünyaya duyurduğumuzu belirtmiştir.

Konferansta Tarım ve Orman Bakanlığı İç Denetim Başkanlığı’nın halen uygulamakta olduğu yapay zeka kullanılarak geliştirilen Sürekli Denetim yazılımı yoğun ilgi görürken, SGK Başkanı Dr. Selim BAĞLI’nın moderatörlüğünde PTT Genel Müdürü Kenan BOZGEYİK ve Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa YILDIZ yöneticilerin denetimden hataları önleyici, diğer deyişle riskler gerçekleşmeden, testi kırılmadan iç denetim mekanizmasının kendilerini uyarmalarını beklediklerini belirtmişlerdir.

KİDDER Başkanı Bahadır TOPAL ve Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa YILDIZ bir süredir üzerinde çalışılan Asya’dan Balkanlara kadar ki coğrafyayı kapsayan Avrasya Yönetim Merkezi Kurulması, Bölgesel Yönetim ve Denetim Standartlarının oluşturulması projesinden söz etmişlerdir. Bu çalışmalara telekonferansla programa katılan Asya Kalkınma Bankası İç Denetim Genel Müdürü Hock Chye ONG’un da destek verdiği mesajları dikkat çekmiştir.

Yoğun katılımla ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Denetim ve Risk Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Halis KIRAL’ın denetim ve risk yönetimine ilişkin akademik çalışmalar sunumu, Turkcell İç Denetim Direktörü Mehmet Halil Özsüer’in modern bilişim teknikleri kullanılarak Turkcell’de yapılan iç denetim faaliyetleri sunumu, İzmir Büyükşehir Belediyesi İç Denetçilerinin Manila’da sundukları kurumlarında uyguladıkları bilgi teknolojileri temelli denetim ve izleme faaliyeti iyi uygulama örneği sunumu ile birlikte toplam 7 sunum ve 3 oturumla gün boyu devam eden konferans; KİDDER Yönetim Kurulu üyeleri, İDKK Başkanı İlhan HATİPOĞLU ve TİDE Başkanı Murat ÇAĞLAR’ın değerlendirmeleriyle ve Türkiye için birlikte çalışma ve üretme temennileriyle sonlandırılmıştır.