06 Mart 2020 Cuma 11:11 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 11:16

TBMM'de CHP'nin İdlib'de Türk askerlerinin güvenliğine ilişkin grup önerisi görüşülürken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, kürsüye çıkmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında küstah açıklamalarda bulunmuştu. Genel Kurul öncesinde düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle de tepki toplayan CHP'li Özkoç'un, Genel Kurul'daki konuşması AK Parti milletvekillerinin tepkisine neden olmuş Meclis'te gerginlik yaşanmıştı.

ADALET BAKANI GÜL: ÖZKOÇ HAKKINDAKİ FEZLEKE MECLİS'E GÖNDERİLDİ



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP'li Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekeye ilişkin, “Soruşturmayla birlikte hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı’na gelmiştir ve Bakanlığımız da bunu Meclis'e göndermiştir” dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN’DAN 1 MİLYON TL'LİK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı ve suç duyurusunda bulundu.

MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞEBİLİR

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, TBMM'de Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında küstah açıklamalarda bulunan ve hakkında soruşturma açılan CHP Milletvekili Engin Özkoç'un dokunulmazlığının kaldırılması için toplanacak. Meclis'te salt çoğunluk sağlanır, Özkoç bir yıldan fazla ceza alırsa milletvekilliği düşecek.