10 Ağustos Anafartalar Zaferi'nin 105. Yılı ve TBMM'nin 100. Yılı Törenler, Sergiler, Video Mapping Gösterisi ve Dev Konser ile Anılıyor

07 Ağustos 2020 Cuma 14:56 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 14:56

Sabah saatlerinde protokolün teşrifiyle başlayacak olan tören ve kutlamalar, tarihi alan sınırları içerisinde bulunan “Ben Binbaşı Ali Faik Bey” sergisi ile devam edecek. Gün sonunda TBMM’nin 100. yılı anısına ilk meclis binasının dev maketi üzerine video - mapping ve özel ses, ışık efektlerinden oluşan sıra dışı bir gösteri sunulacak. Ardından ünlü sanatçılar Ferhat Göçer, Ferman Akgül ve Azerin’in katılımıyla “Zafer Konseri” düzenlenecektir.



Pandemi dolayısıyla seyircisiz sadece canlı yayınla halkımızla buluşturulacak olan etkinlik saat 21.15’te TRT Müzik kanalından ve sosyal medya hesaplarımızdan canlı olarak yayınlanacaktır.

Tüm halkımızı ekran başına bekliyoruz.