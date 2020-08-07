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  • 10 Ağustos Anafartalar Zaferi'nin 105. Yılı ve TBMM'nin 100. Yılı Törenler, Sergiler, Video Mapping Gösterisi ve Dev Konser ile Anılıyor
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10 Ağustos Anafartalar Zaferi'nin 105. Yılı ve TBMM'nin 100. Yılı Törenler, Sergiler, Video Mapping Gösterisi ve Dev Konser ile Anılıyor

Çanakkale Savunması ve Anafartalar Zaferi'nin şan ve şerefini zihinlerimizde sonsuza kadar yaşatmak amacıyla, başta Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, muharebeleri komuta eden tüm komutanlarımızı ve askerlerimizi anacağımız Anafartalar Zaferi ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yılı bu sene dev bir organizasyonla kutlanacak.

07 Ağustos 2020 Cuma 14:56 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 14:56
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Sabah saatlerinde protokolün teşrifiyle başlayacak olan tören ve kutlamalar, tarihi alan sınırları içerisinde bulunan “Ben Binbaşı Ali Faik Bey” sergisi ile devam edecek. Gün sonunda TBMM’nin 100. yılı anısına ilk meclis binasının dev maketi üzerine video - mapping ve özel ses, ışık efektlerinden oluşan sıra dışı bir gösteri sunulacak. Ardından ünlü sanatçılar Ferhat Göçer, Ferman Akgül ve Azerin’in katılımıyla “Zafer Konseri” düzenlenecektir.

Pandemi dolayısıyla seyircisiz sadece canlı yayınla halkımızla buluşturulacak olan etkinlik saat 21.15’te TRT Müzik kanalından ve sosyal medya hesaplarımızdan canlı olarak yayınlanacaktır.

Tüm halkımızı ekran başına bekliyoruz.   

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