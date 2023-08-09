10 bin kişilik 'yalnız kurt' deşifre oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi, İstanbul'da aylarca takip ettiği İran istihbarat servisine çalışan özel bir hücreye çok gizli operasyon yaptığı ortaya çıktı. Emniyet'in sır gibi sakladığı operasyonunun ayrıntılarına ulaşıldı.

Emniyetin dinlemesine, İran istihbaratına çalışan 5 kişilik hücre ile Özbekistan'daki DEAŞ üyeleri arasındaki 'kargo' pazarlığı takıldı. Tercüme edilen dinleme, DEAŞ'ın tüm dünya da uyuyan hücre sistemiyle kendi kendine silahlı ve bombalı eylem planlayıp uygulayan 'Yalnız Kurt' adlı terörist savaşçıların deşifre edildiği bir operasyona dönüştü.

İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ YILLARDIR O ARŞİVİN PEŞİNDEYDİ

Sabah'ın haberine göre, işte o dev operasyonun ayrıntıları:

Batılı ABD'li CIA, İngiliz MI6, İsrailli Mossad ile İran'ın VAJA adlı gizli servisleri yıllardır DEAŞ'a yönelik karşı istihbarat ve örgüte sızabilmek adına espiyonaj faaliyetleri sürdürüyordu. Küresel istihbarat servislerine bağlı 40 özel ajan, Silahlı Terör Örgütü DEAŞ'a ait paha biçilemeyecek nitelik de çok gizli bir kargoyu ele geçirebilmek için yıllardır Tacikistan, Özbekistan ve Pakistan dağlarında farklı kimliklerle görevlendirilmişti. Tek görevleri 27 Ekim 2019 tarihinde öldürülen DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin yıllardır özenle sakladığı kargoyu ele geçirmekti.

BAĞDADİ VE KUREYŞİ ÖZEL ÖNLEM ALDI

Bağdadi öldürülmeden önce kargo, 3 Şubat 2022'de öldürülen Ebu İbrahim El Haşimi El Kureyşi'ye geçti. Kureyşi, kargonun içinde bulunan çok gizli arşivin kesinlikle ele geçirilmemesi için başka bir ülkeye nakletmeye karar verdi. Dijital kargoda, başta ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda, İsveç, Norveç, Danimarka, İsviçre, Avusturya ve İspanya gibi Avrupa ülkeleri vatandaşı olup bombalı saldırı düzenleme kapasitesine sahip özel eğitilmiş binlerce "Yalnız Kurt" adlı terörist savaşçılar vardı.

Batılı istihbarat servisleri için bu bilgilerin değeri paha biçilemeyecek kadar çok değerliydi. Gizli arşiv içinde tövbe etmiş örgüt üyelerinin öz geçmişleri, aldıkları özel eğitim, örgütsel kabiliyetleri, hangi silahı kullandığı, hangi ülke vatandaşı olduğu, ailesi, bulunduğu ülkedeki adres ve iletişim bilgileri yer alıyordu.

DEAŞ KURYESİ KARGOYU KAYBETTİM DEDİ BİLEK VE BACAKLARI KESİLDİ

ABD özel kuvvetler operasyonuna karşı eldeki kargo, Kureyşi tarafından görevlendirilen bir canlı kuryeye teslim ettirilerek güvenli bir ülkeye gönderilmeye karar verildi. Kargonun içeriğine vakıf olan kurye, ölümü göze alarak kargoyu satmayı planladı ve kayıplara karıştı. Kendisinden haber alınamayan kurye, aylar sonra uzun uğraşlar sonucu DEAŞ tarafından yakalanarak sorgulandı.

Önce iki ayak bileği vücudundan kesilen canlı kurye, kargoyu kaybettiğini öne sürdü. Her iki bacağı da kılıçla koparılan kuryenin canı bağışlanarak serbest bırakıldı. DEAŞ, Özbekistan'da bir, Suriye'de iki örgüt üyesi kılıçla infaz etti ancak kargo ele geçirilemedi.

ÖZBEKİSTAN'DAKİ GRUPLARA SATILDI

Özbekistan'daki gruplara satılan kargo, batılı istihbarat servislerine de pazarlanmak istendi. İşte İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri burada devreye girdi.

DEAŞ'ın bugüne kadar Türkiye'de gerçekleştirdiği 24 farklı kanlı terör eylemi nedeniyle olası yeni saldırılara karşı örgüte yönelik 'istihbari önleme' çerçevesinde teknik çalışmalar yürütürken, Tacikçe yapılan bir telefon konuşması tercüme ettirilerek detaylı analiz ettirildi. Emniyete çalışan sivil bir istihbarat elemanı da bu konuyu teyit edince aylar süren takip süreci başlatıldı. Hem elemandan gelen bilgi, hem de tespit edilen yabancı dildeki konuşmanın istihbari açıdan birleştirildiğinde çok değerli olduğu anlaşıldı.

AKTAŞ'TAN ÖZEL TALİMAT

Konu İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a özel olarak raporlandı. Raporda; DEAŞ tarafından bir kargoya ilişkin pazarlık yürütüldüğünü sonunda da İstanbul'da bir takas gerçekleştirileceği belirtiliyordu. Ancak kargonun içeriğinde ne olduğu, ve ne zaman takasın gerçekleştirileceği bilinmediği yer alıyordu.

Emniyet teşkilatında istihbaratçı kimliğiyle bilinen ve eski Ankara istihbarat şube müdürlüğü görevini de yapan Aktaş, tespit edilen bu hassas bilgiyi, dönemin İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Abdurrahman Soğuksu'ya konunun derinleştirilmesi talimatını verdi. Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubelerinden oluşturulan özel ekipler, hassas telefon konuşmasını gerçekleştiren yabancı terörist savaşçı ve yerli işbirlikçilerini istihbarat elemanının yardımıyla aylar süren teknik ve fiziki takibe alır.

5 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Emniyetinin DEAŞ'a yönelik gerçekleştirdiği operasyonun ayrıntılarında, İran devletinin insansız hava araçlarının gizlice geliştirilmesi projesinde yer alan İran uyruklu işadamı görünümlü Seymur Rzayev, Türkiye'den Türki cumhuriyetlere sözde kargo taşımacılığı yapan BUTA Lojistik adlı şirketin sahibi İran uyruklu Hikmet Aliyev, Maden alım satım işleri yapan Zeyneddin Çalışkan, İran asıllı Türk vatandaşı İzmir'de asansör ticareti yapan ( Yaşar Kod ) Mehmet Çelik, İran istihbarat servisine stratejik projelere yedek parça temini için gizli projelerde görev alıyorlardı.

İRAN O KARGO İÇİN DEVREYE GİRDİ

İran'ın batılı devletlerinin ambargosundan kaçmak için Seymur Rzayev ve arkadaşları, Ukrayna'dan İran devleti için silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) yağ tankı, yağ pompası temin edip sonra Vietnam üzerinden İran ülkesine parçaları gizlice sokuyorlardı. Seymur Rzayev ve diğer hücre elemanları İstanbul'a geldiği dönemlerde istihbari iz bırakmamak için Türk vatandaşı İlyas Yıldırım adlı şahsın aracını gayri resmi kiraladıkları, araçla İran istihbaratı lehine faaliyetler yaptıkları öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinin Müdürü Abdurrahman Soğuksu'nun hazırladığı 64 sayfalık fezlekeye göre, Şüpheliler Mehmet Çelik, Zeyneddin Çalışkan, Hikmet Aliyev, Seymur Rzayev ve İlyas Yıldırım bir kafede toplantı yaptıkları, DEAŞ'ın serverlarından gizlice çıkarılmış bir dijital kargonun DEAŞ üyeleri tarafından satışa çıkarıldığını, bu gizli arşivin mutlaka İran İstihbarat servisine kazandırılması gerektiği konuşulur.

İRAN İSTİHBARATI 8.5 MİLYON EURO FİYAT BİÇTİ

Kargonun varlığından haberdar olan İran istihbaratı, dijital kargodaki bazı dokümanları görmek istediğini ve doğruluğunu ispat ettikten sonra istenen 8.5 milyon euroyu verebileceklerini Rzayev ve adamlarına iletti. Özbekistan-İstanbul hattında aylar süren pazarlıklar sonucunda bazı ön dokumanlar bu ekip tarafından Özbekistan'dan getirtilerek İran İstihbarat Servisi VAJA'ya İstanbul'da sunuldu. İran İstihbarat Bakanlığı, kargonun tamamı için istenen rakamı vermeye hazır olduğunu belirtir. Teslimat yerinin de İstanbul olması kararlaştırıldı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÇOK GİZLİ OPERASYON

DEAŞ kuryesi, İran'a 8.5 Milyon Euro'ya satılmak üzere dijital kargoyla birlikte İstanbul'a yola çıktığı teknik izleme araçlarıyla tespit edilince, operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul Uluslararası Havalimanı arındırılmış dış hatlar geliş terminalinde hassas bir operasyonla kurye gözaltına alındı.

Diital kargodan, DEAŞ'ın tüm dünyaya yayılmış olan 9 bin 952 teröriste ait biyografik istihbarat verilerinin olduğu fotoğraflı öz geçmiş ve kimlik bilgileri çıktı. Bu kişilerin daha önce deşifre olmamış tek başına eylem yapabilme kapasitesine sahip "Yalnız Kurt"lar olduğu saptandı. Terörle Mücadele Şubesinin gerçekleştirdiği operasyonda, Seymur Rzayev, İlyas Yıldırım, Zeyneddin Çalışkan, (Yaşar Kod) Mehmet Çelik ve Hikmet Aliyev gözaltına alındı. 2 şüpheli tutuklandı.

YALNIZ KURT EYLEMLERİ

"Yalnız Kurt" terimi, güvenlik terminolojisinde tek başına karar alabilen, suikast, bombalı saldırı, gibi çeşitli terör saldırıları düzenleme kapasitesine sahip teröristlere yapılan bir isimlendirme. İşte DEAŞ'ın "Yalnız Kurt"larının gerçekleştirdiği bazı eylemler;

12 Haziran 2016: ABD'nin Florida'da Afganistan uyruklu sahsın gece kulübüne gerçekleştirdiği eylemde 50 kişi öldü, 53 kişi yaralandı.

15 Temmuz 2016: Fransa'nın Nice kent merkezinde bir kamyonun Ulusal Gün Kutlaması yapan kalabalığın içine daldı. Saldırıda 84 kişi öldü.

20 Aralık 2016:Almanya'nın Berlin'de kurulan Noel Pazarı, Pakistan uyruklu bir sahıs kullandığı TIR'ın insanların üzerine sürdü. 12 kişi öldü, 49 kişi yaralandı.

BREİVİK DE 'YALNIZ KURT'TU

İzini kaybettiren, tanımlanması zor ve öngörülemez olan teröristlere verilen isimlendirme olan "Yalnız Kurt"ların en bilindik isimleri arasında, 2011'de Norveç'te çoğu çocuk 77 kişiyi öldüren aşırı sağcı terörist Anders Behring Breivik geliyor. Breivik, cinayeti işletiği gün internette yaklaşık bin 500 sayfalık bir manifesto yayınlayarak, eylemlerinin Avrupa'yı ele geçirmekte olan İslam'a karşı bir sözde savunma olduğunu ileri sürmüştü.

31 Ekim 2017: ABD'nin New York Manhattan'da Özbek asıllı Sayfullo Habibullaevic Saipov kamyonetini bisikletlilerin üzerine sürdü. Çok sayıda kişiyi ezdi. Daha sonra araçtan inip insanların üzerine silahla ateş etti. 8 kişi öldü 11 kişi yaralandı.

01 Ocak 2017: İstanbul Beşiktaş ilçesinde bulunan Reina isimli eğlence mekânında meydana gelen Kırgızistan uyruklu Abdulkadir Masharipov 39 kişiyi öldürdü, 71 kişi yaralandı.

18 Ağustos 2017: İspanya'nın Barcelona kentinde bir minibüs sürücüsü minibüsünü kaldırımda yürüyen yayaların üzerine sürdü. 14 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı.