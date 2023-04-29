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Güncel

10 bin polis alımına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 10 bin öğrenci alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

IHA29 Nisan 2023 Cumartesi 02:15 - Güncelleme:
10 bin polis alımına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2021 ve 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60, önlisans mezunları için yapılan 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 65 ve üzeri puan alanlar arasından yönetmeliğe uygun adaylar arasından lisans mezunu 6 bin 800 erkek, bin 200 kadın ve önlisans mezunu bin 700 erkek, 300 kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alınacak.

Adaylar 01-19 Mayıs tarihleri arasında "www.pa.edu.tr" adresinden E-Devlet şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabilecek. Sınavlarda başarılı olarak Polis Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adaylar Polis Memuru olarak atanacak.

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