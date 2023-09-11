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10 FETÖ şüphelisi yakalandı

Konya merkezli FETÖ operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

AA11 Eylül 2023 Pazartesi 12:00 - Güncelleme:
10 FETÖ şüphelisi yakalandı
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Konya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerden 10'u gözaltına alındı, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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