8 FETÖ'cü tekne içerisinde yurt dışına kaçarken yakalandı

MİT Başkanlığı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ortak bir operasyona imza attı.

İzmir'den deniz yoluyla yurtdışına kaçmak isteyen FETÖ'cüler uzun süredir MİT'in takibindeydi. Alınan istihbarat sonucu, ABD bayraklı ASTERI isimli yelkenli tekne ile kaçmak için Çeşme Alaçatı körfezinden hareket eden 8'i FETÖ mensubu 10 kişi düzenlenen operasyonla deniz üstünde yakalandı.

Silahlı terör örgütü FETÖ'ye üye 8 kişi adli işlemleri yapılmak üzere Jandarma birimlerine teslim edildi.

MİT'in bu operasyonu ile 15 Temmuz'un yıldönümünde FETÖ ile mücadelenin en sıkı şekilde devam ettiği bir kez daha ortaya kondu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek. İzmir Valiliğimiz, MİT Bölge Başkanlığımız ile operasyonları gerçekleştiren kahraman Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." dedi.

KİMLİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediği operasyonun detayları belli oldu.

Yakalanan biri kadın 8 FETÖ'cünü kimlikleri ortaya çıktı. İçlerinde polis de var asker de. Devlet kurumlarının üst kademelerine gelmiş FETÖ'cüler Türkiye'den kaçmaya çalışırken, MİT'ten kaçamadı.

Yakalananlardan biri olan Ö.B., 2020 yılında silahlı terör örgütüne üye olmaktan TSK'dan ihraç oldu. Ö.B.'nin dava süreci devam ediyor.

M.K., Eğitim Alay Komutanlığı'nda görevli iken 2020'de silahlı terör örgütüne üye olmaktan TSK'dan ihraç oldu. 2019 yılında silahlı terör örgütüne üye olmaktan mahkum edilen M.K., 2020'de tahliye edildi. M.K.'nin dava süreci devam ediyor.

Astsubay olan A.K. ise 2017 yılında ihraç oldu. A.K. 108'inci Topçu Alay Komutanlığı'nda görevli idi. A.K.'nin de dava süreci devam ediyor.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli emniyet amiri A.K., 2016 yılında ihraç edildi. Örgüte üye olmaktan dolayı hakkındaki dava devam ediyor.

Askeralma Bölge Dairesi Başkanlığı'nda görevli Subay A.Ç., 2020 yılında TSK'dan ihraç edildi. 2020 yılında sikahlı terör örgütüne üye olmak suçundan mahkum edildi, 2021 yılında tahliye olan A.Ç.'nin davası devam ediyor.

5'inci Komando Alay Komutanlığı'nda Üsteğmen olan H.S., 2018 yılında silahlı terör örgütüne üye olmaktan mahkum edildi. TSK'dan da ihraç edilen H.S. 2023'te tahliye edildi.

Yedikule Göğüs Hastanesi'nde asiston doktor olan K.G., 2022'de ihraç edildi. 2017'de FETÖ'ye üye olmaktan mahkum olan K.G., 2018'de tahliye edildi.

2018'de silahlı terör örgütüne üye olmaktan mahkun olan M.G., 2019'da tahliye oldu ancak dava süreci devam ediyor.