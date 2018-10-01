10 ilde düzenlenen sahte sağlık raporu operasyonunda 100 kişi gözaltına alındı
Kastamonu merkezli 10 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 100 sağlık çalışanı, sahte sağlık raporu düzenleyerek kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
- DHA
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde Kastamonu merkezli Ankara, Bartın, Kayseri, Muş, Sakarya, Erzincan, Muğla, Tekirdağ ve İstanbul illerinde sağlık çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, sahte sağlık raporu düzenleyerek kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları gerekçesiyle, aralarında doktor, hemşire, sağlık çalışanı ve çeşitli iş kollarından kişilerin bulunduğu 100 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifade işlemlerine başlandığı bildirildi.
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