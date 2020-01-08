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10 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu: 81 gözaltı

DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Diyarbakır merkezli 10 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu yaptı. Operasyonda 81 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

DHA08.01.2020  10:38 - Güncelleme: 08.01.2020  10:38

Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek, yasadışı bahis oynatmak' suçlarıyla ilgili Bismil’de faaliyet gösteren organize suç örgütünün yapılanmasının ortaya çıkmasının ardından çalışma başlattı.

Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, haksız kazanç elde etmelerinin önüne geçilmesi ve somut delillere ulaşılabilmesi ile suç organizasyonu içerisinde yer aldığı değerlendirilen şüphelilerle ilgili yaptıkları çalışma doğrultusunda, Diyarbakır merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon yaptı.

300 POLİS KATILDI

Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla, Bingöl, Batman, Balıkesir, Tekirdağ ve Amasya'da eş zamanlı yapılan operasyonda toplam 81 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 45’i, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevkedilen 32 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.

ARAÇ VE BANKA HESAPLARINA EL KONULDU

Dosya kapsamında alınan MASAK raporuna istinaden gözaltına alınan 41 kişinin araç ve banka hesaplarına şerh konulduğu öğrenildi.

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