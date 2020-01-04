10 ilde örgütlü yasa dışı bahis operasyonu: 80 gözaltı

AA 04.01.2020 10:49 - Güncelleme: 04.01.2020 10:49

Alınan bilgiye göre, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanun suçu ile ilgili olarak yasa dışı bahis suçu neticesinde ortaya çıkan organize suç örgütünün yapılanmasını ortaya çıkarmak, örgüt içerisindeki hiyerarşiyi tespit etmek, haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçmek, somut delillere ulaşmak ve suç organizasyonunu deşifre etmek amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Bingöl, Batman, Balıkesir, Tekirdağ, Antalya, Muğla ve Amasya'da 121 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, aralarında örgüt lideri M.E. ve yardımcısı H.E'nin de bulunduğu 80 şüpheli yakalandı.

Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Adreslerde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca, çok sayıda çek, senet ve örgüt faaliyetleri çerçevesinde yasa dışı bahisten elde edilen 47 bin 210 lira, 11 bin 850 dolar ile yasa dışı bahis oynatılmasında kullanılan çok sayıda bilgisayar ve dijital materyal ele geçirildi.

Öte yandan, alınan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda şüpheliler hakkında genel olarak parasal işlem hacmi 500 milyon lira transfer ilişkisinin olduğu ve yüksek tutarlı para transfer ilişkilerinin bulunduğunun anlaşıldığı öğrenildi.