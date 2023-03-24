İSTANBUL 15°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2023 Cuma / 3 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0613
  • EURO
    20,6618
  • ALTIN
    1217.79
  • BIST100
    5098.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

10 ilde sahte altın operasyonu

İstanbul merkezli 10 ilde, sahte ve düşük ayarlı altın imal ederek kuyumculara sattığı belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 28 zanlı yakalandı.

AA24 Mart 2023 Cuma 10:23 - Güncelleme:
10 ilde sahte altın operasyonu
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, suç örgütü üyelerinin, imal ettikleri sahte ve düşük ayarlı altınları ülke genelindeki farklı kuyumculara satarak haksız kazanç sağladıklarını belirledi.

Soruşturma kapsamında zanlıların yakalanması ve delillerin toplanması amacıyla 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul merkezli Adana, Bursa, Bitlis, Tokat, Tekirdağ, Amasya, Manisa, Gaziantep ve Siirt'teki farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 28 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet güçlerinin diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.