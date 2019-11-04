10 Kasım şiirleri 2,4,5 kıtalık en güzel şiirler burada! En anlamlı 10 Kasım şiirleri sizlerle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının yıl dönümü olan 10 Kasım yaklaşıyor. Her sene 10 Kasım günü Atatürk’ün hayata veda etmesinden dolayı tüm ülkemizde anma törenleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca 1938 yılının son hanesinde ki 8 sayısı yatırılarak sonsuz işareti ortaya çıkarılmıştır. Bu da ölmedin yüreğimizde yaşıyorsun demenin bir yolu olarak birçok alanda kullanılıyor. Türk milleti için oldukça önem taşıyan 10 Kasım'da ödev yapacak olan öğrenciler 10 Kasım şiirlerini araştırmaya başladılar. 10 Kasım şiirleri 2,4,5 kıtalık en güzel şiirler burada. En anlamlı 10 Kasım şiirlerini sizler için derledik.