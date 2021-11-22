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  • 10 metre yükseklikteki uçurumdan düşen alzaymır hastası kurtarıldı
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10 metre yükseklikteki uçurumdan düşen alzaymır hastası kurtarıldı

Adana'da uçurumdan düşen alzaymır hastası, polis ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

AA22 Kasım 2021 Pazartesi 06:37 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 06:37
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Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Can Vadisi Sokak'taki uçurumdan yardım sesi geldiğini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada yaşlı bir kişinin yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki uçurumdan çalılık alana düştüğünü tespit etti.

Ekipler, yapılan çalışmaların ardından hafif yaralandığı belirlenen yaşlı kişiyi bulunduğu yerden kurtardı.

Üzerinden kimlik çıkmayan ve alzaymır hastası olduğu tespit edilen yaralı, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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