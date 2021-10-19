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10 ülkenin diplomatik misyon şefi, Bakanlık yerleşkesinde

Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan 10 ülkenin diplomatik misyon şefi, Bakanlık yerleşkesine geldi.

AA19 Ekim 2021 Salı 10:06 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 10:27
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Bakanlığa çağrılan Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın diplomatik misyon şefleriyle Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı görüşecek.

Görüşmede, Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamalarına duyulan rahatsızlığın ve tepkinin iletilmesi öngörülüyor.

Söz konusu büyükelçilikler, sosyal medya hesaplarından, Osman Kavala hakkında devam eden davanın, Türkiye'de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürdüğünü ileri sürerek, Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

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