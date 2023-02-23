İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Şubat 2023 Perşembe / 3 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8762
  • EURO
    19,9878
  • ALTIN
    1105.16
  • BIST100
    5086.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 10 yaşındaki Ali Cem, depremzedeler için 2 bin avro topladı
Güncel

10 yaşındaki Ali Cem, depremzedeler için 2 bin avro topladı

Hollanda'da yaşayan 10 yaşındaki Ali Cem, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra, çevresindeki kişilerden pet şişeleri toplayıp geri dönüşüm kapsamında markete vererek depremzedeler için 2 bin avro biriktirdi.

AA23 Şubat 2023 Perşembe 20:37 - Güncelleme:
10 yaşındaki Ali Cem, depremzedeler için 2 bin avro topladı
ABONE OL

Türkiye'nin Deventer Başkonsolosluğunun sosyal medya hesabında, Başkonsolos Muammer Hakan Cengiz'in 10 yaşındaki Ali Cem'i ziyaret ederek yaptığı yardımdan dolayı hediye verdiği fotoğraf paylaşıldı.

Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal'ın da Zutphen kentinde yaşayan Cem'i ve ailesini arayarak teşekkür ettiği belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"10 yaşındaki Ali Cem, depremin yaralarını sarmaya yardım için kendi çabasıyla ablası ve arkadaşlarının desteğiyle plastik şişeleri toplayıp 2 bin avro biriktirdi, bu zorlu dönemde, Zutphen'den bize güç ve umut verdi. Yaşı küçük ama kalbi büyük. Teşekkürler sevgili Ali Cem."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.