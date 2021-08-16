İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2021 Pazartesi / 8 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4779
  • EURO
    9,998
  • ALTIN
    486.999
  • BIST100
    1455.25
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 10 yaşındaki Alp harçlıklarını afetzedeler için bağışladı
Güncel

10 yaşındaki Alp harçlıklarını afetzedeler için bağışladı

Düzce'de 10 yaşındaki Alp Osman Öztürk, kumbarasında biriktirdiği harçlıkları Yığılca Belediyesince sel ve yangın bölgelerindeki afetzedeler için başlatılan kampanyaya bağışladı.

AA16 Ağustos 2021 Pazartesi 17:29 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 17:29
ABONE OL

Yığılca ilçesine bağlı Tıraşlar köyünde oturan Öztürk, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketinde mağdur olan insanlara yardımcı olmak istediğini ailesine iletti.

Ebeveynlerinin de desteğini alan çocuk, kumbarasında biriktirdiği harçlıkları Yığılca Belediyesince başlatılan kampanyaya bağışladı.

Paraları ekiplere teslim eden Öztürk, gazetecilere, son günlerde yaşanan yangın ve sel afetlerini izlediğinde insanların yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğünü belirterek, "Yaralarımızı hep birlikte saracağız inşallah." dedi.

Yığılca Belediyesi Zabıta Müdür Vekili Recep Öztürk ise duyarlı insanların ellerinden geldiğince malzeme yardımında bulunduğunu ifade ederek, "Ancak 10 yaşındaki kardeşimizin biriktirdiği harçlıklarını yardım malzemesi alınmak üzere bizlere teslim etmesi, çok duygulandırdı. Kardeşimizin bu duyarlı hareketi, eminim birçoğumuza örnek teşkil edecektir. Mağdur vatandaşlarımız adına kendisine teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.