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10 yaşındaki çocuktan 4 gündür iz yok

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde, 4 gün önce evden ayrılan 10 yaşındaki Hüseyin Alpak'tan haber alınamıyor. Ailesi ve kardeşleri Hüseyin'den gelecek güzel haberi bekliyor.

AA05 Ağustos 2020 Çarşamba 17:20 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 17:20
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Osmanlı Mahallesi'ndeki evlerinden 4 gün önce çıkan Hüseyin Alpak'tan haber alamayan ailesi, yakınlarıyla mahallede yaptıkları aramadan sonuç alamadı. Polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulunan aile, çocuklarından gelecek güzel haberi bekliyor.

Amca İbrahim Alpak, AA muhabirine, eve dönmeyen yeğeninden haber alamadıklarını söyledi.

Babanın İzmir'de, kendisinin de Eskişehir'de çalıştığını, olayı duyar duymaz hemen Şanlıurfa'ya geldiklerini anlatan Alpak, yeğenine ne olduğunu bilmediklerini ifade etti.

Alpak, çok endişeli olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Yeğenim kaçırıldı mı, kaçtı mı, bilmiyoruz. Ailesiyle bir sorunu yok. Saat 11.00 gibi evden çıkmış bir daha da haber alamadık. Komşular çıktığını görmüş ama nereye gittiğini gören duyan yok. 4 gündür çevredeki tüm kameralara, parklara, akrabalara baktık ama izine rastlamadık. Bizi duyuyorsa veya birileri götürmüşse bize haber versin lütfen. Fakir bir aileyiz, durumumuz iyi değil. Ne düşmanımız var ne de şüphelendiğimiz birileri. Ailesi, akrabaları, kardeşleri perişan halde. Daha önce hiç böyle yapmamıştı. Evden çıkar, parka gider, bir saat kalır dönerdi."

Babaanne Huriye Alpak ise torunun kaybolmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Hüseyin'in kaybolmasına yüreğinin dayanmadığını aktaran Alpak, çalan her telefonda torunundan haber gelecek diye heyecanlandıklarını anlattı.

Torununa yeniden sarılmak istediğini ve gelecek güzel haberleri beklediğini vurgulayan Alpak, duyarlı tüm vatandaşlardan kendilerine yardımcı olmasını istedi.

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