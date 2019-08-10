31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,494
  • 6,1476
  • 262.705
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

10 yaşındaki Elanur yetiştirdiği koyunları kurban pazarında satıyor

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Elanur Muslu, babasıyla birlikte yetiştirdiği koyunları hayvan pazarında satıyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kurban Bayramı dolayısıyla babası Naci Muslu ile Yakupköy Mahallesi'nde evlerinde gözü gibi bakarak yetiştirdiği 30 koyunu, bölgenin en büyük hayvan pazarı olan Balıkesir Hayvan Pazarı'nda getiren Elanur Muslu, vatandaşlardan ilgi görüyor.

Koyunlarını besleyen ve bakımlarını yapan Elanur Muslu, yüksek sesle bağırarak hayvanların satılması için yoğun çaba harcıyor.

Muslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde babasıyla beraber beslediği hayvanları satmaya çalıştıklarını söyledi.

Müşterilerinin yoğun olduğunu dile getiren Muslu, "Koyunlarımı çok seviyorum, onlarla sürekli ilgileniyorum. Satışlarımız çok iyi. Köyde hayvanlarımız, keçilerimiz, tavuklarımız var. Hepsini satıyoruz. Kuzularımızı ve koyunlarımızı çok seviyorum. Her sabah kalkarak onları yemliyorum. Aslında satılınca üzülüyorum ama olsun." ifadelerini kullandı.

Denizli´de meydana gelen deprem sonrası oluşan hasara ilişkin fotoğraflar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Noterlerde yeni uygulama

Noterlerde yeni uygulama

Hazırlıklar bir gece önceden başlıyor, arife sabahı pişiriliyor

Hazırlıklar bir gece önceden başlıyor, arife sabahı pişiriliyor

AOÇ arazisinde bulundu... Yıllar öncesinden kaldığı belirlendi

AOÇ arazisinde bulundu... Yıllar öncesinden kaldığı belirlendi

Yer: Mardin... Saklı güzellik gün yüzüne çıktı

Yer: Mardin... Saklı güzellik gün yüzüne çıktı

'Hac bir yolculuktur, ama bu turistik bir yolculuk değildir'

'Hac bir yolculuktur, ama bu turistik bir yolculuk değildir'

Duyanlar şaşırıyor... Kilosu 45 lira

Duyanlar şaşırıyor... Kilosu 45 lira

Yılda 2 ay çalışıyorlar! Saati 250 TL

Yılda 2 ay çalışıyorlar! Saati 250 TL

Kabe'nin örtüsü 'Kisve-i Şerif' değiştirildi

Kabe'nin örtüsü 'Kisve-i Şerif' değiştirildi
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan´dan Kurban Bayramı mesajında ´Fırat´ın doğusu´ vurgusu

Başkan Erdoğan´dan Kurban Bayramı mesajında ´Fırat´ın doğusu´ vurgusu

Yüksek gerilim hattı! Gece gündüz çalışıyorlar

Yüksek gerilim hattı! Gece gündüz çalışıyorlar

4 bin 500 yıllık mayadan ekmek yaptı!

4 bin 500 yıllık mayadan ekmek yaptı!

Planlanandan 2 yıl önce bitecek!

Planlanandan 2 yıl önce bitecek!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA