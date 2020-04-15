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Güncel

10 yaşındaki İsmail de 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' dedi

Aydın'da, 10 yaşındaki İsmail Alp Arslan, kumbarasında biriktirdiği 85 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

AA15 Nisan 2020 Çarşamba 16:19 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 16:19
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Koçarlı ilçesine bağlı Orta Mahalle'de yaşayan ilkokul öğrencisi Arslan, ailesine, kumbarasındaki paralarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya bağışlamak istediğini söyledi.

Gösterdiği duyarlılık karşısında ailesini duygulandıran Arslan, 155'i arayarak bağışta bulunacağını bildirdi.

Adrese giden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arslan'ın biriktirdiği 85 lirayı teslim aldı.

Polis ekipleri, duyarlılığından dolayı İsmail Alp Arslan'a teşekkür etti.

Baba Mustafa Ali Arslan, "Oğlum televizyondan Milli Dayanışma Kampanyası'nı duyunca kumbaradaki parasını bağışlamak istedi. Biz de mutlu olduk ve 155'i arayarak polislere haber verdik." dedi.

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