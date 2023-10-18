İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2023 Çarşamba / 4 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,0104
  • EURO
    29,6585
  • ALTIN
    1745.12
  • BIST100
    7995.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 10 yaşındaki kuzenini öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet
Güncel

10 yaşındaki kuzenini öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bıçakla saldırdığı 10 yaşındaki kuzenini öldürüp, teyzesi ve 2 kuzenini de yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 33 yıl hapis cezası verildi.

AA18 Ekim 2023 Çarşamba 10:39 - Güncelleme:
10 yaşındaki kuzenini öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet
ABONE OL

5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Yunus E.Ş. (30) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, maktulün babaannesi Nurten Gebeş, babası Tayfun Gebeş ve amcası Ferdi Gebeş ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada, söz verilen sanık, olay sırasında uyuşturucunun etkisi altında olduğunu savunarak "Pişmanım, vicdan azabı duyuyorum. Mahkemenin vereceği bir cezadan kaçmaya çalışmıyorum. Tedavi görmek istiyorum ve sonrasında mahkemenin devamını talep ediyorum." dedi.

Ferdi Gebeş, Tayfun Gebeş ve Nurten Gebeş, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti 10 yaşındaki Alparslan Ali Gebeş'i öldürmesinden dolayı sanığa "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Ayrıca sanık, Ferdi ve Tayfun Gebeş'i "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 15 yıl ve Nurten Gebeş'i "kasten basit yaralama" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Doğuyaka Mahallesi'nde 15 Mart 2023'te Yunus E.Ş. henüz belirlenemeyen nedenle apartman girişinde kuzenleri Tayfun ve Ferdi Gebeş'i bıçakla yaralayıp daha sonra aynı binadaki bir dairede oturan teyzesi Nurten Gebeş ve 10 yaşındaki kuzeni Alparslan Ali Gebeş'i bıçaklamıştı.

Yaralılardan Alparslan Gebeş hastanede yaşamını yitirmişti.

  • antalya
  • ağırlaştırılmış müebbet
  • kuzen cinayeti

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.