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10 yıl sonra 3'te 3 vakti

Sarı-Lacivertli ekip son olarak 2009-10 sezonunda ilk 3 maçtan 9 puan çıkarmıştı. Bu sezona da 2’de 2 ile başlayan Fenerbahçe Trabzonspor’u yenerek, aynı başarıyı tekrarlamayı hedefliyor.

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SEZONA süper başlayan ve iki maçını da galibilyetle bitirip geçen sezonki sıkıntılı günleri taraftarına unutturan Fenerbahçe, pazar günü Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmaya ayrı bir önem veriyor. Sarı-Lacivertliler, Bordo-Mavili takımı mağlup edebilirse, hem koltuğunu korumanın, hem de yıllar sonra bir ilki başarmanın sevincini yaşayacak.

SERİYİ MANİSA BOZDU

Kanarya son olarak 2009- 10 sezonunda ligdeki ilk 3 maçını kazanmıştı. O dönem Fenerbahçe Denizli’yi 2-0, Sivas’ı 3-0, Diyarbakır’ı 3-1’lik skorlarla yenmiş, hatta galibiyet serisi 9. haftaya kadar sürmüştü. Fenerbahçe bu sezondan sonra 3’e 3’e en fazla 2011-12’de yaklaşmış Orduspor ve Gaziantep galibiyetlerinin ardından Manisa ile 1-1 berabere kalmıştı.

2016-17’DE BİR PUAN

Bu sezonun ilk iki haftasında Gazişehir Gaziantep’i 5-0, Başakehir’i de 2-1’lik skorlarla geçerek averajla liderlik koltuğunda yer alan Sarı Kanarya, Trabzonspor’u da mağlup ederse, milli maç arasına kayıpsız girmiş olacak. Fenerbahçe bu 10 sezonluk bölümde en kötü başlangıcı 2016-17’de yaparken 2 yenilgi ve 1 beraberlikle sadece 1 puan toplayabilmişti.

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