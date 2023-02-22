10 yıl sonra bir ilk! Mısır'ın askeri gemisi Türkiye'de

Mısır hükümetinin "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen bölgeler için hazırladığı 650 tonluk yardım malzemesi, askeri gemi "ENS Halayeb" aracılığıyla Mersin Uluslararası Limanı'na ulaştırıldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin direktifleri doğrultusunda Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen bölgeler için başkent Kahire'den temin edilen yardım malzemeleri, Sina Yarımadası'nın kuzeyindeki El-Ariş Limanı'na götürüldü.

Buradaki konteynerlere taşınan 285 çadır, 99 bin 300 battaniye, çok sayıda yatak ve elektrikli ısıtıcı ile ilaç, gıda, temizlik ve tıbbi malzemelerden oluşan yaklaşık 650 tonluk yardım, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere Mısır Deniz Kuvvetlerine ait "ENS Halayeb" adlı gemiye yüklendi.

Mısır donanması bünyesindeki 105 metre uzunluğa ve 40 metre yüksekliğe sahip gemi, 2 günlük yolculuğunun ardından Mersin Uluslararası Limanı'na ulaştı.

Rıhtıma yanaşan gemiyi, Mısır'ın Ankara Misyon Şefi ve Maslahatgüzarı Amr Soliman El Hamamy, Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri ve AFAD görevlileri karşıladı.

AFAD koordinasyonunda teslim alınacak yardımların, deprem bölgelerine gönderileceği bildirildi.

- "TÜRKİYE'NİN BU TRAJEDİNİN ÜSTESİNDEN GELEBİLMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"



Mısır'ın Ankara Misyon Şefi ve Maslahatgüzarı El Hamamy, AA muhabirine, Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi'nin, depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştüğünü söyledi.

El Hamamy, bu acılı günlerde Mısır'ın, Türkiye ile dayanışma içerisinde olduğunu belirterek, "Depremlerden hemen sonra kardeş Türk halkına tıbbi yardım malzemesi göndermiştik. Şimdi de bu korkunç trajediden etkilenen insanlara bir yardım daha gönderiyoruz." dedi.

Bu zorlu süreçte Türkiye'nin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan El Hamamy, "Bu sunduğumuz yardımın önemli bir özelliği de askeri bir yardım gemisi içinde ulaştırılması. Bu, son 10 yıldan bu yana Türkiye'ye gelen ilk Mısır askeri gemisi. Bu gemi, Mısır halkının Türk halkına olan sevgisini taşıyor." diye konuştu.

El Hamamy, daha fazla yardıma ihtiyaç duyulması durumunda Türkiye'nin bu felaketin üstesinden gelebilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.