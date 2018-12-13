10 yılda yakalanan göçmen sayısı 60 ilin nüfusunu geçti

Son dönemde Suriye başta olmak üzere bölge ülkelerindeki iç karışıklıklar, ekonomik ve siyasi belirsizlikler nedeniyle en çok düzensiz göçe maruz kalan ülke olan Türkiye, bir yandan 4 milyona yakın göçmene kucak açarken, diğer yandan yasa dışı yollardan ülkeye giriş ve çıkış yapmak isteyenlere karşı etkin mücadelesiyle uluslararası kamuoyunda takdir topluyor.

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, başta Ege Denizi olmak üzere Akdeniz ve Karadeniz'de, emniyet ve jandarma birimleri ise karada Türkiye'nin dört bir tarafında 7 gün 24 saat esasına göre düzensiz göçle mücadele ediyor.

AA muhabirinin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, güvenlik güçlerinin etkin mücadelesi sonucunda 2018 yılında aralık ayı başına kadar 251 bin 794 düzensiz göçmen yakalandı. Bu rakam, son 10 yılda yakalanan en fazla düzensiz göçmen sayısı olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde geçen yıl 175 bin 752, 2016'da 174 bin 466, 2015'te ise 146 bin 485 düzensiz göçmen yakalandı.

Denizlerde 4 yılda 175 bin göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin son 4 yılda Ege Denizi, Akdeniz ve Karadeniz'de yakaladığı düzensiz göçmen sayısı 175 bin 584 olurken, son 10 yılda tüm kolluk birimlerinin yakaladığı toplam düzensiz göçmen sayısı ise 1 milyon 5 bin 971 oldu.

Bu rakam, nüfusu 1 milyonun altında olan Trabzon, Eskişehir, Malatya, Erzurum gibi büyükşehirlerin de aralarında bulunduğu 60 ilin nüfusunu geçti.

Yaklaşık 26 bin insan kaçakçısı gözaltına alındı

Düzensiz göçmenlerin, daha iyi bir hayat ümidiyle çıktıkları "umuda yolculuk"larını organize eden insan kaçakçılarına karşı etkin mücadelede de başarılı sonuçlara imza atıldı.

Güvenlik güçlerince, 5 bin 709'u bu yıla (aralık ayı ilk haftasına kadar) ait olmak üzere son 9 senede 25 bin 597 umut taciri yakalandı.