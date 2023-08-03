10 yıllık emeği orman yangınında heba oldu

Onikişubat ilçesi kazma bağları mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangını doğanın yanı sıra arılara da zarar verdi. Sütçü İmam Üniversitesi arıcılık alanında yüksek lisans yapan Atuf Cerit'in (40), 50 kovanın içindeki balları, kovanları ve damızlık arıları yanarak 500 bin TL zarar oluştu. Cerit, tekrar faaliyete geçebilmek için, devlet desteğine ihtiyacı olduğunu ifade etti.

10 yıllık emeğinin 3 saatte bittiğini belirten Atuf Cerit, "Ben inşaat mühendisiyim. Sütçü İmam Üniversitesi'nde arıcılık üzerine yüksek lisans yapıyorum. Burası kazma bağları. Benim de bağım ve arılarım burada. Geçen hafta pazar günü saat 15.00 sularında bir yangın çıktı. Bu yangın karşı tepede yaklaşık buraya 1 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda çıktı. Ben dumanları görünce hemen 177'yi aradım. Yangının ihbarını verdim. Yangın git gide büyüdü. Ve benim çocuklarım da bağ evinde beraber kalıyorduk. Çocuklarım panik oldu. Gökyüzü bir anda kıpkırmızı oldu. Bizler de panik halinde kaçtık" dedi.

"500 BİN TL ZARARIM VAR"



Cerit, "Yaklaşık 60 tane 10 çerçeveli ilaveli içi ballı olan kovanlarım vardı. 50 adeti çiftçi kayıt sistemine kayıtlı bunların hepsi yandı. Ayrıca ben ben Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum. Arılar üzerinde çalışmalar yapıyorum. Kahramanmaraş'ın iyi arılarından damızlıklar alarak onları suni olarak döllüyordum. En büyük kaybımız da bu döllenmiş, arılarının hepsi yandı. Onlar bizim plastik dediğimiz ana üretim kutularındaydı. Yaklaşık 50 taneydi hepsi yandı. Damızlık arılarım da yandı. Yani burada 3 -5 arım kaldı" ifadesini kullandı.

Maddi olarak yaklaşık 500 bin TL zararının olduğuna değinen Cerit, "Kovanın içindeki o ballar, kovanlar, damızlık arılar hepsi yandı. Yaklaşık 10 yıldır uğraştığım bir emekti. 10 yıldır verdiğim emeklerin hepsi heba oldu. Ben devletimizden bana destek vermesini istiyorum. Bir an önce faaliyete geçmem için bu desteği çok ihtiyacım var. Çünkü amacım burada sadece bal üretmek değil, Kahramanmaraş arıcılığına katkıda bulunmak. İnşallah gereken de desteği en kısa zamanda alır faaliyete başlarım" şeklinde konuştu.