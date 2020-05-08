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8 aylık bebek salatalık yerken boğuldu

MUĞLA'da, uzun yıllar çocuk sahibi olamayan Mehmet- Fatma Bulut çiftinin 10 yıllık tedavilerinin ardından kucağına aldıkları 8 aylık Ateş bebek, nefes borusuna kaçan salatalık yüzünden hayatını kaybetti.

DHA08 Mayıs 2020 Cuma 16:34 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 16:35
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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Muğla'nın Ula ilçesinde meydana geldi. Marangoz Mehmet Bulut (41) ile 13 yıllık kuaför eşi Fatma Bulut (33) çifti uzun yıllar çocuk sahibi olamadı. Evlat özlemi ile yanıp tutuşan Bulut çifti, 8 ay önce oğulları Ateş'i kucaklarına aldı. 10 yıllık tüp bebek tedavisi sonrası dünyaya gelen Ateş ile büyük sevinç yaşayan Bulut çifti, dün gece yıkıldı. Yemeğe çalıştığı salatalık parçası minik Ateş'in nefes borusuna kaçtı. Ateş'in morardığını fark eden ailesi sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, Ateş bebeğe ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından da Ateş bebek, ambulans ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, burada doktorların müdahalesine rağmen minik Ateş, kurtarılamadı. Acı haber Bulut çiftini yasa boğarken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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