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100 bin TL'lik vurgun yaptılar, adliyeye böyle sevk edildiler

Kocaeli'nin Gebze ve Darıca ilçelerinde girdikleri 2 evden 100 bin TL'lik soygun yapan hırsızlar yakalandı. Adliyeye sevk edilen hırsızlardan biri emniyetten ağlayarak, diğeri ayağındaki alçıyla çıktı.

IHA18 Şubat 2020 Salı15:00 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 15:00

Edinilen bilgilere göre, 24 Aralık 2019 ve 30 Aralık 2019 tarihlerinde Kocaeli’nin Gebze ve Darıca ilçelerinde bulunan 2 eve giren hırsızlar yaklaşık 100 bin TL değerinde ziynet eşyası para ve elektronik cihaz çaldı. Vatandaşlardan gelen şikayet üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 hırsızlık olayıyla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde iki evi soyan hırsızların aynı kişiler olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan güvenlik kamerası ve teknik incelemelerde evleri soyan şahısların F.T., T.T. ve E.B. olduğu tespit etti. Ekipler tarafından İstanbul’da düzenlenen operasyonda F.T. ve T.T. yakalanarak gözaltına alındı. E.B.’nin ise işlediği farklı bir suç nedeniyle cezaevinde olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan F.T. ve T.T. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Emniyette yapılan işlemlerinde şahıslardan F.T.’nin 11, T.T.’nin ise 6 adet suç kaydının olduğu tespit edildi. F.T. ve T.T. emniyette yapılan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden F.T. isimli kadın emniyetten çıkartılırken gözyaşlarına boğulurken, T.T. ise polis arabasına ayağındaki alçıyla bindirildi.

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