100 hektarlık alana yayıldı: Bolu'da orman yangınına müdahale sürüyor

Dün, saat 12.30 sıralarında Bekirfakılar köyü mevkiinde ormanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bolu ve çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, dozer ve helikopterler sevk edildi. Yangın, 100 hektarlık alanda etkili olurken, Yeniköy, Bekirfakılar ve Çaylak köyünde 281 vatandaş tedbir amaçlı tahliye edildi. Dün gece saatlerinde havadan müdahaleye ara verildi. Sabah saatlerinde ise yeniden havadan müdahale başladı.

Yangına 90 arazöz, 96 iş makinesi ve 10 helikopter ve 637 personel ile müdahale ediliyor. Gece saatlerinde helikopterler havadan müdahaleye ara verdi. Helikopterler yanan bölgenin yakınındaki Sünnet Gölü'nden su alarak alevlere müdahale ediyor. Yangının ilk belirlemeye göre yakılan anız ateşi sonrası çıktığı düşünülüyor.