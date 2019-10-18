100 milyon liralık  emlak vurgunu

İstanbul'da polis emlak alışverişi sırasında vatandaşı dolandıran şebekeye operasyon düzenledi. Dolandırıcılık şebekesinin çevrede kurduğu ofislerle, ‘Kimliği Getir, Daireyi Götür’ sloganıyla reklamlar veren şüpheliler, mağdurlarına deniz kenarında arsa gösteren şüphelilerin, gerçekte dağ başında yerler sattıkları, kendilerinin olmayan daireler için kapora alarak, paralara el koydukları öğrenildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

5 ay süren teknik takip sonrası Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Başakşehir ve Arnavutköy’de 33 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı,çetenin yaptığı vurgunun 100 milyon lira olduğu değerlendiriliyor. Aramalarda 20 tapu, 40 çek ve senet, 35 telefon, çok sayıda bilgisayar belleği, çok sayıda taşınmaz gayrimenkul satış sözleşmesi ve müştekilerin isimlerinin ve müştekilerden dolandırılan meblağların yazılı olduğu notlar ele geçirildi. Öte yandan, bir vatandaş, “İki araba verdik.İki arabayı verince bize daire vereceklerini söylediler. Ortada ev falan yok. Telefonları da kapalı. Dolandırıldık mağdur kaldık” dedi.