100 ton deniz salyası temizlendi

AA 08 Mayıs 2021 Cumartesi 09:25 - Güncelleme: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 09:25

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmit Körfezi'nde görülen ve denizlerde balıkçılık faaliyetlerinin durmasına neden olan müsilaj ile mücadele çalışması yürütülüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma kapsamında, deniz denetim uçağıyla deniz salyasının etkili olduğu bölgeler tespit ediliyor.

Daha sonra belirlenen noktalara yönlendirilen ekipler, deniz süpürgesi ve amfibik araçların desteğiyle bunları topluyor.

Denizden alınarak çuvallara doldurulan yapışkan madde, bertaraf edilmek üzere İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme AŞ'ye gönderiliyor.

Ekipler, 38 gündür süren temizlik çalışmalarında toplam 100 ton deniz salyası topladı.