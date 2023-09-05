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Güncel

100. Yıl Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, '100. yılımıza yaraşır projelerimizle, etkinliklerimizle Cumhuriyetimizin değerini daha da yükseltmeyi, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğe daha güçlü bir Türkiye mirası bırakmayı hedefliyoruz.' ifadesini kullandı.

AA5 Eylül 2023 Salı 18:02 - Güncelleme:
100. Yıl Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun başkanlığında toplandı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre 100. Yıl Koordinasyon Kurulu, Altun başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı toplantı salonundaki toplantıya bakan yardımcılarıyla kamu kurumlarından temsilciler katıldı.

Fahrettin Altun, toplantıdaki konuşmasında, Koordinasyon Kurulunun Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl kutlamalarının başarılı bir şekilde icra edilmesi, planlanması, yürütülmesi ve bütünlüklü bir iletişim stratejisiyle gerçekleştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Birlik ve beraberlik içerisinde Cumhuriyetin 100. yılını şanına yakışır bir şekilde kutlayacaklarını dile getiren Altun şunları kaydetti:

"100. yılımıza yaraşır projelerimizle, etkinliklerimizle Cumhuriyetimizin değerini daha da yükseltmeyi, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğe daha güçlü bir Türkiye mirası bırakmayı hedefliyoruz. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında gerçekleştireceğimiz 100. yıl etkinlikleri, projeleri için tam bir koordinasyon ve uyum içerisinde çalışıyoruz."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan projeler ve etkinliklerin sunulduğu toplantıda, katılımcıların da görüşleri alınarak yeni projelere ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

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