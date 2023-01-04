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102 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Çanakkale açıklarında düzenlenen operasyonlarda 102 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

AA4 Ocak 2023 Çarşamba 21:56 - Güncelleme:
102 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot tespit etti.

TÜRK KARA SULARINA İTİLDİLER

Bölgeye giden ekipler, "TCSG-6" botuyla düzenledikleri operasyonda, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen farklı ülkelere mensup 56 düzensiz göçmeni kurtardı.

Aynı bölgedeki diğer operasyonda ise "TCSG-28" botu tarafından tespit edilen lastik bot içindeki 46 düzensiz göçmen yakalandı.

GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE GÖTÜRÜLDÜLER

Karaya çıkarılan toplam 102 yabancı uyruklu, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

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