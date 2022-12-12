103 emekli amiral yargılandığı davaya devam edildi

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, önceki celsede savcılığın esasa ilişkin mütalaasını sunduğunu belirterek, taraflara son savunmaları için söz verdi.

Duruşmada, sanıklardan, Gündüz Alp Demirus, Hakan Ercan, Hasan Hoşgit, Haydar Mücahit Şişoğlu, Hüseyin Hoşgit, İsmail Taylan, Mustafa İpteş, Mustafa Karasabun, Ömer Bayram Çetin, Alper Çetin Tezeren, Cemil Turgut Tufan, Emin Murat Bilgel, Eşref Uğur Yiğit, Hasan Ömer Akdağlı, Hüseyin Yalçın Kavukçuoğlu, İbrahim Akın İlker Güven, İzzet Artunç, Mehmet Tayfun Uraz, Mithat Kemal Algül, Necati Kurt, Osman Metin Açımuz, Recep Bülent Bosatanoğlu, Yalçın Ertuna, Abbullah Can Erenoğlu, Erdem Caner Bener, Hayati Bilgiç, İlker Güven, Hüseyin Çiftçi ve Mustafa Doğan Denizmen'in avukatları söz aldı.



Müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunan avukatlar, suç olduğu isnat edilen açıklamanın, fikir ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Avukatlar, suçlamaların soyut iddialara dayandığını öne sürdü.

Beyanların ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

- DAVANIN GEÇMİŞİ



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan 2021'de, bazı emekli amirallerin yayımladığı "Montrö bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık, 6 Aralık 2021'de 103 emekli amiral hakkında "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 3'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlemişti.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tüm sanıklar, tutuksuz yargılanıyor.