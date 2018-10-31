104 askerimizin katili Suriyeli terörist, terör örgütü PKK/YPG’nin hibrit operasyonlarının başına getirildi
ABD’li generallerin helikopterde gezdirdiği Dağlıca ve Aktütün saldırılarını yöneten 104 Mehmetçiğin katili Çiya Kobani kod adlı Suriyeli terörist Azad Simi, terör örgütü PKK/YPG’nin hibrit operasyonlarının başına getirildi.
Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG/SDG’nin askeri operasyonlarının başına ABD tarafından Çiya Kobani kod adlı Azad Simi getirildi. Terörist Azad Simi’nin ABD’nin terör örgütü YPG ile Deyrizor yakınındaki DEAŞ’lılara yapılacak hibrit operasyonlarını yönetecek. Simi’nin Deyrizor’un doğusunda yer alan Suriye-Irak sınırındaki Hajin kenti yakınlarına gittiği öğrenildi.
ABD’Lİ GENERALLERLE AYNI HELİKOPTERDE
Çiya Kobani kod adlı terörist Azad Simi geçtiğimiz Nisan’da ABD Merkez Kuvvetler (Centcom) Komutanı General Joseph Votel’le görüşmüş ve el sıkışırken görüntülenmişti. Simi, Temmuz ayında tekrar ortaya çıktı. Bu kez Dashisa bölgesine giden DEAŞ ile mücadele koalisyonunun en üst düzey ABD’li komutanı General Paul E. Funk ile koalisyonun özel operasyonlar komutanı Tümgeneral Jamie Jarrard’la birlikte ‘Kara Şahin’ olarak bilinen Blackhawk UH-60 tipi helikopterle yapılan inceleme gezisine katıldı.
Terörist Azad Simi, yaptığı eylemlerle Türkiye’de de aranıyor. 1992’de Suriye’de terör örgütüne katılan Kobani doğumlu Simi, uzun süre Kuzey Irak’ta kaldı. Güvenlik güçleri 2007 ile 2011 yılları arasında örgütün Hakkari sorumlusu olduğunu tespit etti. Daha sonra ise Suriye’ye geçti. Simi daha önce YPG’nin özel kuvvetler sorumlusu olarak biliniyordu.
(Gazetevatan)
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