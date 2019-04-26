104 yıllık şanlı ruhla Conkbayırı yürüyüşü
Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda, Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde gerçekleştirilen ‘57. Alay Vefa Yürüyüşü’nün tamamlandığı Conkbayırı Anıtı’nda tören düzenlendi. 104 yıllık şanlı tarih yad edildi.
Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Kocadere Kamp Alanı’ndan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da katılımıyla başlayan yürüyüşteki güzergah boyunca gençlerin, Çanakkale Savaşları sırasında dedelerinin yaşadıklarını daha iyi hissedebilmeleri, o duyguyu yaşayabilmeleri için ses ve sis fişekleri atıldı. Yürüyüşün 2. kilometresinde Çanakkale Kara Savaşları’nın 104. yıl dönümü dolayısıyla 104 metrelik Türk bayrağı açıldı. Conkbayırı Anıtı’na gelindiğinde çelenk bırakılmasından sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Program, saygı atışı ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.
SÜNGÜYLE DESTAN YAZILDI
Conkbayırı’nda tamamlanan 5 kilometrelik yürüyüşün ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı konuşmada “57. Alay bu milletin tefrikayla bölünmeyeceğini, isminin sonsuza dek bu coğrafyadan silinmeyeceğini dosta düşmana ilan eden kardeşlik tapusudur. Şair ne güzel sesleniyor; ‘Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer.’ Bu mısralarla mertebesi tarif edilen kahramanlar, bundan yıllar evvel tam burada adeta ölüme meydan okuyup toprağa düştüler, uğruna can verdikleri bu topraklar için birer tohum oldular. Devrin bütün teknik silahlarıyla donanmış işgalcilere karşı göğüslerini siper ettiler fakat yollarından dönmediler. O gün düşmanda imkan, yiğitlerimizde ise iman vardı. O gün burada teskere alıp eve dönmenin değil, gerekirse bu memleket için şehadete yürümenin hayalini kuran 57. Alay vardı. Bu milletin yiğit evlatları, Conkbayırı’nda bütün güç hesaplarını darmadağın ederek süngüleriyle bir büyük destan yazdılar” dedi.
Kahraman Mehmetçikler 104 yıl önce Namazgah Tabyası’nda böyle namaz kılmış ve ardından vatan savunması için göğüs göğse çarpışmıştı.
Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yılı etkinlikleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘57. Alaya Vefa Yürüyüşü’ öncesinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da katılımıyla sabah namazı kılındı.
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