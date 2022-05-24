İSTANBUL 25°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2022 Salı / 23 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,1299
  • EURO
    17,2802
  • ALTIN
    964.121
  • BIST100
    2383.81
Güncel

10'uncu kattan düşen Rabia kurtarılamadı

Esenyurt'ta, 10'uncu kattan düşen Rabia Yaman (17) hayatını kaybetti.

DHA24 Mayıs 2022 Salı 11:24 - Güncelleme:
ABONE OL

Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde bulunan sitede dün akşam saatlerinde Rabia Yaman ve beraberindeki 2 kişi, bir arkadaşının evine gitti. Yaman, bilinmeyen bir nedenle 10'uncu kattaki evin camından düştü. Bu sırada çimenleri biçen site görevlisi Yaman'ın düştüğünü görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Site yönetimi binaya giriş ve çıkışlara engel oldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Yaman'ın, hayatını kaybettiğini belirledi. Yaman'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, Rabia ile aynı evde olan 3 kişiyi ifadelerini almak üzere karakola götürdü. 3 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.