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11 adreste kumar oynayan 158 kişiye toplam 367 bin 250 lira ceza kesildi

Adana'da 11 adreste 158 kişiye kumar oynamak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymamaktan 367 bin 250 lira ceza kesildi. Ayrıca, adresleden birinin polis baskınına karşı güvenlik kameralarıyla korunduğu tespit edildi.

AA20 Aralık 2020 Pazar 10:41 - Güncelleme: 20 Aralık 2020 Pazar 10:41
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 8-18 Aralık'ta kumar oynatıldığını tespit ettiği dernek lokalinin de arasında yer aldığı 11 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerdeki 158 kişiye kumar oynamaktan ve Kovid-19 tedbirlerine uymamaktan 367 bin 250 lira ceza uygulandı, kumar masalarındaki 18 bin 750 liraya da el konuldu.

Kumar oynattığı öne sürülen 14 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, adresleden birinin polis baskınına karşı güvenlik kameralarıyla korunduğu tespit edildi.

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