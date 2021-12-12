11 Aralık 2021 Cumartesi reyting sıralaması: Gönül Dağı, Elkızı, Kardeşlerim reyting sonuçları

12 Aralık 2021 Pazar 09:34 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 09:34

11 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Cumartesi akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Cumartesi akşamı Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Atv'de Kardeşlerim, Star Tv'de Ada Masalı, FOX Tv'de Elkızı, Tv8'de O Ses Türkiye, TRT1'de Gönül Dağı ve Show Tv'de Güldür Güldür Show reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Cumartesi reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? İşte 11 Aralık 2021 reyting sonuçları

11 Aralık Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Cumartesi dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

11 ARALIK 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Cumartesi akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü ise Gönül Dağı Özet aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.